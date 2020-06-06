Ишматов: Кудашов так и не получил шанс проявить себя, но фигура Брагина вызывает оптимизм

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов поделился мнением о назначении Валерия Брагина на должность главного тренера сборной России.

«Трудно оценивать причины замены тренера, который так и не получил шанс проявить себя с хорошей или не очень стороны на крупном турнире, поэтому никак не могу прокомментировать уход Кудашова. Но вне контекста этой истории фигура Брагина вызывает оптимизм. Он практически со всем костяком сборной работал, когда те игроки ещё были юными. А в СКА уже начал подтягивать резерв в лице тех же Галенюка, Морозова, Подколзина и Марченко. Для омоложения сборной и создания конкуренции накануне Олимпиады это очень кстати. Особенно если туда не поедут ребята из НХЛ», — приводят слова Ишматова «Известия».

На посту главного тренера национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.