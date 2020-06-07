Болельщики «Нефтехимика» собрали символическую сборную клуба за 25 лет

Нижнекамский «Нефтехимик» подвёл итоги голосования среди болельщиков по выбору символической сборной клуба за 25 лет выступления в высшем эшелоне российского клубного хоккея. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря.
Голкипером сборной выбран Сергей Звягин, который за четыре сезона в «Нефтехимике» (2001-2005) провёл 140 матчей. Пару защитников образовали Томаш Староста и Дамир Шарипзянов. За шесть сезонов в нижнекамском клубе Староста набрал 72 (16+56) очка в 314 матчах. В минувшем сезоне КХЛ 24-летний Шарипзянов был капитаном «Нефтехимика» и принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 5 шайб и сделал 21 результативную передачу при показателе полезности "+14". В межсезонье защитник пополнил состав омского «Авангарда».
Тройку нападающих составили Дэн Секстон, Ринат Касьянов и Максим Пестушко. Секстон — действующий рекордсмен клуба по набранным очкам в КХЛ — 170 (53+117) очков в 201 матче. Касьянову принадлежат клубные рекорды по очкам (231), результативным передачам (144) и по сыгранным матчам (434). Пестушко — рекордсмен «Нефтехимика» по заброшенным шайбам (96).
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