Кравчук: самое логичное, если «Куньлунь» всё-таки останется в Китае

Бывший главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Игорь Кравчук, комментируя возможный переезд пекинского клуба в Россию на следующий сезон, выразил надежду, что китайская команда будет базироваться в восточной части страны. Ранее сообщалось, что «Куньлунь» может проводить в следующем сезоне домашние матчи в столичном регионе, Сочи, Красноярске или Владивостоке.

«Приобрести легионера под столичный регион и легче, и дешевле, чем под дальневосточный. Все в Европе и Америке знают Москву или Санкт-Петербург — и не все не опасаются ехать куда-то в глубинку. Это тоже большой плюс, что увидели на примере «Авангарда».

Как воспринимаю варианты с Владивостоком и Красноярском? На мой взгляд, они более интересны со спортивной точки зрения и более выгодны болельщикам. Всё-таки клубы Восточной конференции должны базироваться на Востоке, а не в Балашихе или Мытищах, территории традиционно западной.

С точки зрения сбалансированности календаря такой ход выглядит логичным. Но самое логичное, если «Куньлунь» всё-таки останется в Китае. И проект, в который было вложено столько сил, к Играм в Пекине-2022 удастся полноценно запустить», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.