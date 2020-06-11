Глава ОКР назвал Александра Овечкина самым недооценённым спортсменом

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о российском капитане и форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Поздняков выразил сожаление, что россиянин до сих пор не стал олимпийским чемпионом.

«Кто самый недооценённый спортсмен из тех, кого я знал? Если брать соотношение статуса спортсмена и его достижений, то я бы назвал одного из выдающихся хоккеистов последнего времени — Александра Овечкина. При всех его титулах он так и не стал пока олимпийским чемпионом. Это очень несправедливо с точки зрения оценки его таланта и мастерства», — цитирует Позднякова «РБК-Спорт».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет.

До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте — Бобби Халл (7 сезонов).

На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.