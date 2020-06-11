Михаил Сергачёв: делаю завтрак сам, прохожу мастер-классы, чтобы самостоятельно готовить

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Михаил Сергачёв рассказал об обстановке США и Флориде. Сергачёв сообщил, что постепенно жизнь в Тампе приходит в норму после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Погода в Тампе отличная, всё в порядке. Выбираюсь на тренировки, в зал. У нас уже в принципе всё открыто, иногда выбираюсь в магазин, в ресторан. Но в основном всё равно сидим дома, занимаюсь делами. Когда я не катаюсь на льду, выхожу на пробежку, потом бассейн, делаю завтрак сам, потому что прохожу мастер-классы, чтобы самому готовить», — сказал Сергачёв пресс-службе Федерации хоккея России.

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Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».