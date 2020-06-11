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«Трактор» перешёл на финский размер площадки

«Трактор» перешёл на финский размер площадки
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил о завершении монтажа новой коробки финского размера на домашней арене челябинского клуба.

«Засверловка прошла в два варианта: под канадский размер (26 метров) и под финский (28 метров), который и будет рабочим у «Трактора» и «Белых Медведей» в новом сезоне. Канадский вариант трансформации важен, если потребуется площадку сузить.

Мы выбирали между финским и канадским вариантом. Коллегиально решили, что это будет оптимальный расклад. Также на финской коробке будет играть и «Челмет». Во Дворце спорта «Юность» уже заканчивается её монтаж.

Почему было принято решение сделать закладные сразу под два размера? Мы должны быть готовы к потенциальным изменениям в этом направлении и слегка играть на опережение. Это обеспечит гибкость и мобильность в принятии дальнейших решений, которые могут быть инициированы лигой.

Как изменится хоккей в связи с переходом на новую систему? Он станет более динамичным, зрелищным и контактным, что всегда интереснее для болельщиков. Будет меньше игры в углах, которая замедляет хоккей, и больше нацеленности на ворота. Сужение площадки на это и направлено», — цитирует Савина пресс-служба «Трактора».

Источник: Щербак покинет «Трактор», он не принял квалификационное предложение клуба
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