Парэйко: в прошлом году «Сент-Луис» провёл очень много игр, перерыв пойдёт нам на пользу

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге.
«У нас было замечательное настроение. Оставалось провести около десяти матчей, и мы уже стали ощущать прилив новых сил. Последние матчи регулярного чемпионата помогают настроиться, подготовиться к плей-офф. В это время команда начинает прибавлять. Мы потрясающе себя чувствовали, ощущал это на себе. С другой стороны, хорошо, что смогли отдохнуть. В прошлом году провели очень много матчей. Можно сказать, отыграли два сезона. Так что нашей команде перерыв пойдёт на пользу. С нетерпением ждём возобновления сезона, чувствуем радость от приближения плей-офф. У нас не будет проблем с тем, чтобы подготовиться к этим встречам и набрать темп.
У нас невероятная команда. Нам очень интересно. Готовы снова включиться в борьбу, снова пройти весь путь, потому что у нас отличный состав, замечательные ребята. Мы знаем, на что способны. Это очень радует, и хотим показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Парэйко пресс-служба НХЛ.
- 14 июня 2020
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