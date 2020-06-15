Гусев — об американском юморе: до сих пор не все шутки кажутся мне смешными
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев оценил американский юмор и рассказал об изучении английского языка.
«Думать на английском я пока точно не научился. Несмотря на то что у меня нормальный разговорный уровень, интервью местным СМИ я не даю. Могу неправильно что-то сказать, сформулировать. А так, мы каждый день общаемся с ребятами в раздевалке. Мне приходится много говорить на английском, я же единственный русский в команде.
Привык ли к местному юмору? Ничего не изменилось. До сих пор не все шутки кажутся мне смешными. Но со временем я начал привыкать и понимать больше. Как американцы реагируют на русский юмор? Обычно смеются. Совсем другое понимание», – цитирует Гусева «Спорт-экспресс».
Никита Гусев: не хотел никуда возвращаться. Мне нужно было время, чтобы понять, что к чему
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