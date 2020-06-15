Харламов — об обмене Смолина в «Витязь»: это та ситуация, когда в плюсе остались оба клуба

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал обмен нападающего Михаила Смолина в «Витязь» на форварда Дениса Орловича-Грудкова.

«Этот обмен – та ситуация, когда в плюсе остались оба клуба. Михаил Смолин – талантливый игрок, но, к сожалению, в последние годы не может закрепиться в основном составе «Торпедо». В этой ситуации помочь ему перезагрузить карьеру поможет смена обстановки.⁣

Аналогичная ситуация – у Дениса Орловича-Грудкова, который был очень результативен в ВХЛ, но пробиться в состав СКА ему не удалось. Вместе с тем нападающий неплохо показал себя в «Витязе». Он способен отработать на обоих концах площадки и сможет добавить мощи и креатива нашим третьему и четвёртому звеньям. Уверен, что этот обмен станет отправной точкой для обоих игроков, ведь им есть что доказывать на высшем уровне», – приводит слова Харламова пресс-служба «Торпедо» в «Инстаграме».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 24-летний Орлович-Грудков провёл 13 матчей и набрал 2 (1+1) очка. В единственной встрече в плей-офф он не отметился результативными действиями.

Смолин — воспитанник хоккейной школы «Торпедо». В прошлом сезоне на его счету 18 игр в КХЛ и 2 заброшенные шайбы.