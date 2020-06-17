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Р. Ротенберг: решение о Кубке Мира принимает НХЛ. Пока запросов не было

Р. Ротенберг: решение о Кубке Мира принимает НХЛ. Пока запросов не было
Хоккей / Кубок мира по хоккею 0

Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг не исключил возможности проведения Кубка Мира в ближайшем будущем.

«В 2016 году мы отыграли хороший Кубок Мира. В полуфинале вели у Канады со счетом 2:1. Тот опыт оказался важен, в том числе с точки зрения победы на Олимпиаде. Будет ли этот турнир проводиться ещё? На сегодняшний день решения принимает НХЛ. Никаких запросов с их стороны не было, поэтому пока Кубок Мира не планируется.

Однако всё может быть, календарь НХЛ теперь сдвигается. Мы понимаем, что игроки НХЛ, скорее всего, не смогут приехать на чемпионат мира в Минске в следующем году. Многие классные молодые игроки остались в России, так что в этом плане у нас есть преимущество перед чемпионатом мира», — сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

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