Р. Ротенберг: решение о Кубке Мира принимает НХЛ. Пока запросов не было

Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг не исключил возможности проведения Кубка Мира в ближайшем будущем.



«В 2016 году мы отыграли хороший Кубок Мира. В полуфинале вели у Канады со счетом 2:1. Тот опыт оказался важен, в том числе с точки зрения победы на Олимпиаде. Будет ли этот турнир проводиться ещё? На сегодняшний день решения принимает НХЛ. Никаких запросов с их стороны не было, поэтому пока Кубок Мира не планируется.



Однако всё может быть, календарь НХЛ теперь сдвигается. Мы понимаем, что игроки НХЛ, скорее всего, не смогут приехать на чемпионат мира в Минске в следующем году. Многие классные молодые игроки остались в России, так что в этом плане у нас есть преимущество перед чемпионатом мира», — сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».