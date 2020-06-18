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Друен: три месяца простоя пошли на пользу моим голеностопу и кисти

Друен: три месяца простоя пошли на пользу моим голеностопу и кисти
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен поделился ожиданиями от квалификационной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

Я не нервничаю перед квалификацией. Обычно, когда есть ради чего играть, я играю хорошо. Моя игра в плей-офф всегда становилась лучше.

Эти три месяца пошли на пользу моим голеностопу и кисти. Вчера я выскочил на лёд и мог наносить броски так, как обычно. Надеюсь, после дополнительного лечения всё станет еще лучше.

На тот момент (до травмы в ноябре. — Прим. «Чемпионата») я играл хорошо, да и у команды дела шли неплохо. Мы выигрывали и были довольны игрой, то же самое касалось и меня. Все двигались в правильном направлении, но затем произошла травма.

Я не нервничаю, я могу играть на таком уровне. Я знаю, что могу быть заметным игроком в каждой встрече и играть так, как должен это делать», — цитирует Друена пресс-служба НХЛ.

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