Друен: три месяца простоя пошли на пользу моим голеностопу и кисти

Форвард «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен поделился ожиданиями от квалификационной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».
Я не нервничаю перед квалификацией. Обычно, когда есть ради чего играть, я играю хорошо. Моя игра в плей-офф всегда становилась лучше.
Эти три месяца пошли на пользу моим голеностопу и кисти. Вчера я выскочил на лёд и мог наносить броски так, как обычно. Надеюсь, после дополнительного лечения всё станет еще лучше.
На тот момент (до травмы в ноябре. — Прим. «Чемпионата») я играл хорошо, да и у команды дела шли неплохо. Мы выигрывали и были довольны игрой, то же самое касалось и меня. Все двигались в правильном направлении, но затем произошла травма.
Я не нервничаю, я могу играть на таком уровне. Я знаю, что могу быть заметным игроком в каждой встрече и играть так, как должен это делать», — цитирует Друена пресс-служба НХЛ.
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