Андрей Костицын признан лучшим игроком Беларуси сезона-2019/2020 по версии «Прессбол»

Бывший капитан минского «Динамо Андрей Костицын стал победителем ежегодного опроса издания „Прессбол“ по определению лучшего хоккеиста Беларуси минувшего сезона. Как сообщает издание, Костицын выиграл у оппонентов с огромным отрывом.



В 60 проведённых за „Динамо“ матчах 35-летний нападающий набрал 45 (17+17) очков при показателе полезности „-17“. Этот результат позволил ему стать лучшим снайпером и вторым бомбардиром минского клуба.



В начале мая стало известно об уходе Костицына из „Динамо“. Позже он заключил годичный контракт с „Нефтехимиком“.



Второе место в опросе издания занял хоккеист американского происхождения Ник Бэйлен, выступающий за „Трактор“. Третьим стал защитник „Ак Барса“ Кристиан Хенкель.