Кемпер — об отсутсвии болельщиков: ничто не будет отвлекать игроков, будет только хоккей

Вратарь «Аризоны Койотс» Дарси Кемпер поделился мыслями по поводу возобновления матчей в НХЛ. По его мнению, отсутствие болельщиков на трибунах в матчах плей-офф может положительно сказаться на результатах.
«Если всё делать правильно, время ещё есть. В нашем распоряжении три недели до сборов. Мы не знаем, как долго они продлятся, но у нас есть возможность поработать над собой.
Индивидуальная работа во время паузы? Всё как обычно. Прежде всего я хотел сохранить кондиции, чтобы снять этот вопрос с повестки дня и не переживать по этому поводу, когда начнётся подготовка к возобновлению сезона. Хочется сразу заиграть в полную силу, а не пытаться прийти в себя. Думаю, что мне это удалось, и я могу сконцентрироваться на технических аспектах, помимо занятий на льду.
Когда впервые выходишь на лёд после двухмесячного отпуска, надо вспомнить, как играет вратарь. На это уходит совсем немного времени. К концу первой тренировки на льду уже чувствуешь себя нормально. Сейчас мне нужно выйти на уровень подготовки, с которым я могу отправиться в тренировочный лагерь. А там мы работаем уже на других скоростях. Через пару недель, я буду готов играть.
Отсутствие болельщиков на аренах? Можно сказать, что сейчас мы имеем дело с игрой в чистом виде. Команда против команды, ничто не будет отвлекать хоккеистов. Будет только хоккей. Надо принять эту ситуацию. Игроки должны собраться, отложить всё в сторону, сконцентрироваться на главном и думать только об игре. Тогда у них будет преимущество. Всё немного иначе, всё по-другому, но будет интересно», — цитирует Демпера официальный сайт НХЛ.
- 19 июня 2020
-
10:21
-
10:06
-
09:37
-
06:15
-
00:57
-
00:26
- 18 июня 2020
-
23:44
-
23:22
-
22:53
-
22:23
-
21:50
-
21:30
-
20:52
-
20:36
-
19:51
-
19:18
-
19:03
-
18:25
-
17:54
-
17:35
-
17:32
-
17:26
-
17:25
-
17:14
-
16:50
-
16:33
-
15:36
-
15:26
-
15:20
-
14:43
-
14:27
-
14:14
-
13:34
-
13:05
-
12:39