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Кемпер — об отсутсвии болельщиков: ничто не будет отвлекать игроков, будет только хоккей

Кемпер — об отсутсвии болельщиков: ничто не будет отвлекать игроков, будет только хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Аризоны Койотс» Дарси Кемпер поделился мыслями по поводу возобновления матчей в НХЛ. По его мнению, отсутствие болельщиков на трибунах в матчах плей-офф может положительно сказаться на результатах.

«Если всё делать правильно, время ещё есть. В нашем распоряжении три недели до сборов. Мы не знаем, как долго они продлятся, но у нас есть возможность поработать над собой.

Индивидуальная работа во время паузы? Всё как обычно. Прежде всего я хотел сохранить кондиции, чтобы снять этот вопрос с повестки дня и не переживать по этому поводу, когда начнётся подготовка к возобновлению сезона. Хочется сразу заиграть в полную силу, а не пытаться прийти в себя. Думаю, что мне это удалось, и я могу сконцентрироваться на технических аспектах, помимо занятий на льду.

Когда впервые выходишь на лёд после двухмесячного отпуска, надо вспомнить, как играет вратарь. На это уходит совсем немного времени. К концу первой тренировки на льду уже чувствуешь себя нормально. Сейчас мне нужно выйти на уровень подготовки, с которым я могу отправиться в тренировочный лагерь. А там мы работаем уже на других скоростях. Через пару недель, я буду готов играть.

Отсутствие болельщиков на аренах? Можно сказать, что сейчас мы имеем дело с игрой в чистом виде. Команда против команды, ничто не будет отвлекать хоккеистов. Будет только хоккей. Надо принять эту ситуацию. Игроки должны собраться, отложить всё в сторону, сконцентрироваться на главном и думать только об игре. Тогда у них будет преимущество. Всё немного иначе, всё по-другому, но будет интересно», — цитирует Демпера официальный сайт НХЛ.

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