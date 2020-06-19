Вратарь «Авангарда» Дубровский принял квалификационное предложение клуба

«Авангард» подпишет двусторонний контракт сроком на два года с 20-летним вратарём Георгием Дубровским. Как сообщается в официальном «твиттере» команды, хоккеист принял квалификационное предложение омского клуба.



Дубровский не имеет опыт выступлений в КХЛ. В прошлом сезоне он выступал за «Омских ястребов» — в 36 матчах он в среднем пропускал 1.88 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков.



Георгий был заявлен за сборную России на молодёжный чемпионат мира — 2017, однако не сыграл на турнире ни одного матча. Вратарь является воспитанником уфимского хоккея — карьеру он начинал в молодёжных составах «Салавата».



Ранее стало известно, что американский хоккеист, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Райд Буше в ближайшее время может стать игроком «Авангарда».