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Вратарь «Авангарда» Дубровский принял квалификационное предложение клуба

Вратарь «Авангарда» Дубровский принял квалификационное предложение клуба
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» подпишет двусторонний контракт сроком на два года с 20-летним вратарём Георгием Дубровским. Как сообщается в официальном «твиттере» команды, хоккеист принял квалификационное предложение омского клуба.

Дубровский не имеет опыт выступлений в КХЛ. В прошлом сезоне он выступал за «Омских ястребов» — в 36 матчах он в среднем пропускал 1.88 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков.

Георгий был заявлен за сборную России на молодёжный чемпионат мира — 2017, однако не сыграл на турнире ни одного матча. Вратарь является воспитанником уфимского хоккея — карьеру он начинал в молодёжных составах «Салавата».

Ранее стало известно, что американский хоккеист, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Райд Буше в ближайшее время может стать игроком «Авангарда».

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