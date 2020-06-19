Салливан: статистика Мюррея говорит сама за себя. Это хороший вратарь

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о вратарской бригаде клуба — Мэтте Мюррее и Тристане Джерри.
«У нас очень высокие ожидания в отношении Мэтта. Он продемонстрировал способность играть на очень высоком уровне, когда ставки высоки. И у меня нет лучшей характеристики для спортсмена.
Вы видели, что во второй половине сезона Мэтт играл на более стабильном уровне. Нам нравилось направление, в котором он двигался. Он однозначно доказал за время нашей с ним работы, что во второй половине сезона и плей-офф играет лучше. Его статистика говорит сама за себя. Это хороший вратарь.
Джарри? Могу сказать, что мы комфортно себя чувствуем с обоими ребятами. Мы об этом говорили в течение всего года. Тренерскому штабу предстоит принимать решения относительно всех позиций. Обстоятельства сейчас уникальные. Такова реальность происходящего. Но я знаю вот что: это два надёжных вратаря, имеющих хорошую статистику», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.
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