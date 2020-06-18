Евгений Малкин поделился фотографией возле чёрного «Хаммера»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал новую фотографию в «Инстаграме». Хоккеист позирует на фоне чёрного «Хаммера».

Посмотреть фото можно в аккаунте Евгения Малкина в «Инстаграме».



В настоящее время из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решено не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф.

Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».