Евгений Малкин поделился фотографией возле чёрного «Хаммера»
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал новую фотографию в «Инстаграме». Хоккеист позирует на фоне чёрного «Хаммера».
Посмотреть фото можно в аккаунте Евгения Малкина в «Инстаграме».
В настоящее время из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решено не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф.
Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
«На районе». Малкин выложил фото с Кросби и семечками
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