Президент «Рейнджерс»: Какко сдал тест, у него всё хорошо. Ожидаем его появления в составе

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон сообщил, что нападающего Каапо Какко могут допустить к матчам розыгрыша Кубка Стэнли. Напомним, у финского форварда диабет первого типа, он в группе риска.
«Он сдавал тест, у него всё хорошо. На данный момент мы ожидаем его появления в составе. Мы считаем, что это безопасно, если и он и мы будем следовать протоколу. Мы всё понимаем от а до я, наши врачи изучили ситуацию со всех сторон. Если что-то поменяется и они скажут, что ему не стоит играть, мы так и сделаем. Но если они дадут нам зелёный свет и он сам согласится, то он будет играть», — приводит слова Дэвидсона пресс-служба НХЛ.
Помимо Какко, в НХЛ выступают ещё двое игроков с диабетом — Макс Доми («Монреаль Канадиенс») и Люк Канин («Миннесота Уайлд»). В группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, в частности Брайан Бойл из «Флориды Пантерз».
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