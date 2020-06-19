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Антоненко — о Лукашенко: в Беларуси не было ни революций, ни майданов. Меня всё устраивает

Антоненко — о Лукашенко: в Беларуси не было ни революций, ни майданов. Меня всё устраивает
Хоккей / Прочие 0

Бывший нападающий сборной Беларуси Олег Антоненко поделился своим мнением о президенте страны Александре Лукашенко.

«Слежу ли за выборами? Читаю, да. Сможет ли кто-нибудь навязать борьбу Александру Лукашенко? Слушайте, я не политик, я не могу сказать. Меня сейчас всё устраивает: спокойно, и дети ходят, и дороги хорошие, и у нас единственная, наверное, страна, где не было ни революций этих, ни майданов, ничего, поэтому меня всё устраивает.

В чём секрет президента? Потому что порядок, наверное, в стране. Всё для спорта у нас делается максимально: и детские площадки, и стадионы, и катки, то есть много внимания детскому спорту уделяется. Если пойду на выборы, буду ли голосовать за действующего президента? Да», — приводит слова Антоненко By.tribuna.com.

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