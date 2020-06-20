Экс-жена Зайцева: родители Никиты кичились тем, что он оплатил похороны моего отца

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала новые подробности о конфликте с родителями хоккеиста.



«Моё состояние в момент похорон папы используют против меня. Родители Никиты кичились в постах и у Малахова тем, что якобы Никита полностью оплатил папины похороны. Но до сих пор даже могилы нормальной там нет, так как я максимально старалась на всём экономить. Они кичились и тем, что он оплатил мне перелёт из Торонто до Москвы и обратно. Думала, это всё искренне с их стороны, но они начали бравировать этим. И опять — деньги, деньги.

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Родители Никиты нашли новую няню и настояли, чтобы я её перевезла в Торонто. Она могла бы у нас проживать и помогать мне постоянно с детьми, потому что предыдущая няня была у меня несколько дней в неделю. И после смерти папы это очень мне помогло бы. Папа умер в середине октября, а няня прилетела в декабре и полностью взяла на себя детей, готовку и уборку. Я вообще недели 2-3 не вылезала из комнаты.

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Была очень расстроена и переживала горе. Контактировала с детьми, но не выходила из постели. Всё это переживала в себе и плакала сутками напролёт. Никита меня не поддерживал. Потом я, конечно, собралась с мыслями, взяла себя в руки и вместе с няней начала заниматься детьми и домом.

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А сейчас это всё используют против меня. Используют моё состояние в тот момент, что я не занималась детьми и не выходила из своей комнаты. И эта няня выступает в суде тоже против меня, как свидетель, что 2-3 недели она полностью занималась детьми, а я — нет.

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Скорее всего, меня поймут те, кто когда-либо терял близкого человека. Как это больно и тяжело переживать… И как же низко использовать это потом ещё против меня», — написала Готовцева в «Инстаграме».

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