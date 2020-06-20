«Настраивает прицел к сезону». ЦСКА показал, как Голдобин стреляет из пистолета в тире

Пресс-служба столичного ЦСКА на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото, на котором показала, чем занимается новичок клуба Николай Голдобин во время самоизоляции. Форвард посетил тир, где упражнялся в стрельбе из пистолета.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Голдобин с 2015 года выступал в Национальной хоккейной лиге, успев поиграть за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 нападающий провёл только один матч за основную команду «Ванкувера», не набрав очков. В Американской хоккейной лиге Николай Голдобин отыграл за «Ютику» 51 матч, записав в актив 50 (19+31) баллов при показателе полезности "-3".

В 2015 году Николай в составе молодёжной сборной заработал серебряные награды молодёжного чемпионата мира, записав на свой счёт 5 (2+3) очков.