Бирюков: надеемся, что попали в точку с приглашением Уваева в «Буран»

Генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков рассказал о принципах селекционной работы воронежского клуба.
«Мы надеемся, что на этот раз попали в точку с приглашением Вячеслава Уваева на тренерский пост. И мы действительно поменяли принцип селекционной работы. Сразу предупрежу, что без ошибок сработать на рынке невозможно. Но мы и вправду сделали акцент на опытных ребятах, которые добивались высоких результатов с хорошими командами, не играя в них главных ролей. Теперь мы даём им возможность показать результат, играя не в третьем звене, а в первом.
Я доволен тем, как мы поработали на рынке. У нас получилось взять тех ребят, которых мы хотели. Да, наш бюджет ограничен. Но у нас было время и 190 кандидатов. Мы собрали максимум информации, каждого игрока просматривали отдельно, обсуждали с главным тренером. Если совсем углубляться в эту тему, то скажу, что мы решили строить каждое звено от центрального нападающего. Сначала подписали хорошего вратаря на довольно высоких по меркам нашего клуба условиях – это габаритный парень, который выводил свои команды в плей-офф. А потом стали искать центральных форвардов. В первые два звена взяли мастеровитых парней, в третье и четвертое подписали игроков более оборонительного плана. Сейчас у нас шесть центральных нападающих, решили уделить этой позиции особое внимание. И каждая пятёрка будет строиться от этого «столба». Крайних нападающих искали целенаправленно под уже имеющихся центральных. И рядом с этими опытными игроками должна расти воронежская и ярославская молодёжь», — приводит слова Бирюкова РИА «Воронеж».
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