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Эмиль Гарипов рассказал, почему не уехал в НХЛ

Эмиль Гарипов рассказал, почему не уехал в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов рассказал, из-за чего не уехал в НХЛ.

«Были варианты уехать в НХЛ. И после чемпионского сезона с «Ак Барсом», и раньше мог юниором уехать за океан. Но решил, что лучше сейчас остаться дома. Не могу загадывать, буду ли в итоге пытаться туда пробиться. Надо играть и решать задачи здесь, в КХЛ, в «Авангарде». А говорить «по-любому поеду» — неправильно. Надо для начала здесь, в России, показать себя так, чтобы снова удостоиться приглашений оттуда. И сейчас думаю только о том, как помочь «Авангарду» в борьбе за трофей», — приводят слова Гарипова «Известия».

В чемпионском сезоне Гарипов провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ при коэффициенте надёжности 1,99 и 93,1 процента отражённых бросков. В 19 играх Кубка Гагарина он пропускал 1,55 шайбы за матч и отражал 94,4% бросков.

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