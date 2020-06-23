Кожевников: Стрёмвалль стал открытием для КХЛ, спрос на него будет высоким

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о форварде Мальте Стрёмвалле, в минувшем сезоне выступавшем за «Сочи».

«Стрёмвалль стал одним из лучших легионеров минувшего сезона и открытием для КХЛ. Поэтому спрос на него будет высоким, и не исключено, что швед окажется в каком-нибудь топ-клубе. Нападающий он достаточно интересный и при должном отношении к делу поможет кому угодно», — приводят слова Кожевникова «Известия».

Минувший сезон стал для Стрёмвалля первым в Континентальной хоккейной лиге. В 52 матчах за «Сочи» нападающий записал на свой счёт 39 (21+18) баллов при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводит на площадке 17 минут за матч.

В позапрошлом сезоне Стрёмвалль стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата Финляндии в составе «КооКоо». Мальте забросил 30 шайб и сделал 27 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата.