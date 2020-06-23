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Тарасенко: делаю всё, чтобы восстановиться на 100%

Тарасенко: делаю всё, чтобы восстановиться на 100%
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал возвращение к тренировкам в составе клуба.

«Я больше внимания уделял укреплению плеча, даже немного изменил систему тренировок. Старался не думать о том, что случилось, потому что не хочу жить прошлым. Сейчас всё замечательно. Делаю всё, чтобы восстановиться на 100%.

Чем ближе день открытия тренировочных сборов, тем больше позитивных эмоций. Я счастлив снова увидеть ребят, снова кататься с ними. Мне очень повезло, что я слетал с командой на пару выездов перед паузой, снова ощутил атмосферу игр. Готов вернуться и снова играть в хоккей», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

29 октября Тарасенко перенес операцию по исправлению вывиха левого плеча, и пропустил около пяти месяцев, чтобы полностью восстановиться. 8 февраля впервые после травмы он встал на коньки. Из-за травмы 28-летний Тарасенко в сезоне-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) очков при показателе полезности «0».

Владимир Тарасенко приступил к тренировкам на льду в составе «Сент-Луис Блюз»
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