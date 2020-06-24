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«Тампа-Бэй» возобновила тренировки. Ранее база была закрыта из-за вспышки коронавируса

«Тампа-Бэй» возобновила тренировки. Ранее база была закрыта из-за вспышки коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» открыл тренировочную базу и возобновил занятия малыми группами, информирует в «Твиттере» известный североамериканский журналист Крис Джонстон. Напомним, база «молний» была закрыта из-за пяти случаев коронавирусной инфекции. Имена заразившихся хоккеистов и сотрудников клуба не известны.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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