Кеслер — об эскроу в НХЛ: пандемия – вопрос владельцев. Это не бесплатная поездка
Форвард «Анахайм Дакс» Райан Кеслер прокомментировал заявление Артемия Панарина о ситуации с повышением ставки эскроу (специального налога на зарплаты для обеспечения разделения доходов между игроками и владельцами в пропорции 50/50) в следующем сезоне.
«Время пришло. Владельцы должны понять, что мы выплачивали их долги. Если вы запускаете команду, то и ответственность лежит на вас. Если произошла пандемия – это вопрос владельцев. Это не бесплатная поездка», – написал Кеслер в «Твиттере».
По словам инсайдера Эллиотта Фридмана, потенциальное соглашение ограничивает эскроу на уровне 20% для в сезоне-2020/2021. При этом ранее говорилось о 35% в том случае, если нынешний сезон не будет доигран и 27-28% — если будет.
Потолок зарплат в НХЛ может остаться на уровне $ 81,5 млн в следующих трёх сезонах
- 26 июня 2020
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:24
-
09:15
-
06:18
-
04:13
-
00:49
-
00:29
- 25 июня 2020
-
23:54
-
23:23
-
22:58
-
22:15
-
21:57
-
21:12
-
20:38
-
19:56
-
19:31
-
18:54
-
18:36
-
17:56
-
17:39
-
17:12
-
16:35
-
16:10
-
15:55
-
15:40
-
15:13
-
14:50
-
14:24
-
14:15
-
13:51
Партнерский контент