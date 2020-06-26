Кеслер — об эскроу в НХЛ: пандемия – вопрос владельцев. Это не бесплатная поездка

Форвард «Анахайм Дакс» Райан Кеслер прокомментировал заявление Артемия Панарина о ситуации с повышением ставки эскроу (специального налога на зарплаты для обеспечения разделения доходов между игроками и владельцами в пропорции 50/50) в следующем сезоне.



«Время пришло. Владельцы должны понять, что мы выплачивали их долги. Если вы запускаете команду, то и ответственность лежит на вас. Если произошла пандемия – это вопрос владельцев. Это не бесплатная поездка», – написал Кеслер в «Твиттере».

По словам инсайдера Эллиотта Фридмана, потенциальное соглашение ограничивает эскроу на уровне 20% для в сезоне-2020/2021. При этом ранее говорилось о 35% в том случае, если нынешний сезон не будет доигран и 27-28% — если будет.