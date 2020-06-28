Вайсфельд: руководство КХЛ сейчас постоянно мониторит ситуацию по открытию границ

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о ситуации в рижском «Динамо». Ранее сообщалось, что клуб может пропустить следующий сезон из-за пандемии коронавируса.
«Я не видел официальных сообщений конкретно от рижан по этому поводу. Но тут просто надо понимать, что любая иностранная команда может сняться с чемпионата из-за пандемии. Ну а что клуб сделает, если границы по-прежнему будут закрыты?
Если рассуждать теоретически, то тут сразу появляется альтернатива играть постоянно, ну, или до открытия границ, на территории России. И, допустим, китайский «Куньлунь» скажет: «Да, мы согласны». А вот тех же латвийцев это вряд ли устроит. Они ответят: «Да ну… У нас весь смысл, чтоб домашние матчи в Риге проводить».
Так что тут от самого клуба мало что зависит. Я думаю, что руководство КХЛ сейчас постоянно мониторит ситуацию по открытию границ и постоянно находится на связи с зарубежными командами. А нам остаётся надеяться на лучшее. Пока только «Адмирал» официально отказался от участия в следующем чемпионате. Остальные клубы таких заявлений не делали», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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