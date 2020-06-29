Официальный сайт НХЛ признал Овечкина лучшим восьмым номером в истории

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги признал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим игроком в истории лиги, игравшим под восьмым номером. 17 опрошенных журналистов отдали Овечкину первое место, ещё один — вторую строчку.



Напомним, недавно Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб. Эта награда стала для Овечкина девятой в карьере.



Овечкин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». Со сборной России Александр побеждал на трёх чемпионатах мира.

Каспарайтис подарил Овечкину клюшку, которой забил победный гол в седьмом матче плей-офф