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Официальный сайт НХЛ признал Овечкина лучшим восьмым номером в истории

Официальный сайт НХЛ признал Овечкина лучшим восьмым номером в истории
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги признал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим игроком в истории лиги, игравшим под восьмым номером. 17 опрошенных журналистов отдали Овечкину первое место, ещё один — вторую строчку.

Напомним, недавно Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб. Эта награда стала для Овечкина девятой в карьере.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». Со сборной России Александр побеждал на трёх чемпионатах мира.

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