«Лада» обменяла нападающего Кизимова в «Торпедо» на денежную компенсацию

«Лада» и нижегородское «Торпедо» провели обмен, сообщается на официальном сайте тольяттинского клуба. В Нижний Новгород отправляется нападающий Семён Кизимов, а «Лада» получила денежную компенсацию.

За два сезона в Высшей хоккейной лиге Кизимов провёл за «Ладу» в регулярных чемпионатах 93 матча, в которых забросил 9 шайб, отдал 18 результативных передач при показателе полезности «+13» и 93 минутах штрафного времени.

В сезоне-2019/20 Кизимов набрал 13 (5+8) очков в 45 играх регулярного чемпионата. В 7 играх плей-офф 20-летний нападающий не отметился результативными действиями.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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