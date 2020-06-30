Тренер «Бостона»: мы должны чем-то пожертвовать, чтобы наши имена попали на Кубок Стэнли

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о возобновлении сезона НХЛ.

«Главная цель не изменилась. У нас есть незаконченное дело — выиграть Кубок Стэнли. Но на пути к этой цели много неизвестных. И мы должны быть готовы решать проблемы по мере поступления, что может быть сложно.

Мы должны быть благодарны за возможность сыграть за Кубок. Это может нарушить определённый порядок вещей вне катка, но эту жертву мы должны принести. В плей-офф всегда чем-то жертвуешь. А эти жертвы просто будут немного отличаться от тех, что были в прошлом. Таков наш посыл. Чтобы наши имена попали на Кубок Стэнли, мы должны чем-то пожертвовать. Надеюсь, ребята согласятся», — приводит слова Кэссиди пресс-служба клуба.