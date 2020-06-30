Пьянов: никто не гарантировал мне место в составе «Амура». Его нужно заслужить

Нападающий Валентин Пьянов прокомментировал возвращение в хабаровский «Амур».

«Ходили слухи, что я мог оказаться в «Торпедо»? Не буду обсуждать, какие у меня были варианты, но, насколько мне известно, с Нижним Новгородом никаких переговоров не велось. Что касается Хабаровска, то прежде всего сказалось то, что в «Амуре» я знаю главного тренера, с которым работал в позапрошлом сезоне. При нём получал достаточно много игрового времени. У меня в команде много друзей, в том числе знакомых по Омску. Поэтому сделал выбор в пользу Хабаровска.

Почему важно было играть именно под руководством Гулявцева? Не знаю, как правильно выразиться, но его отличает справедливый подход ко всем. Если выкладываешься на тренировках и в играх, то будешь и дальше выходить на лёд в матчах. Нет такого, что пинаешь балду и попадаешь в состав. И более человеческие отношения благодаря ему складываются в коллективе. Поскольку он сам много где поиграл, имеет своё понимание хоккея и пытается его привить нам.

Есть ли понимание, в каких звеньях буду играть? Надо ещё заслужить, чтобы играть. Тем более, в первых звеньях. Мне никто не гарантировал места в составе, тем более, в ведущих тройках или большинстве. Да и я не привык к такому. Знаю, что это надо заслужить. И буду работать, чтобы мне не просто так доверяли», — приводят слова Пьянова «Известия».