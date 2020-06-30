Кэссиди — о возобновлении сезона: сейчас не лучшее время что-то менять в игре

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о возобновлении сезона НХЛ.
«Очевидно, мы не собираемся внедрять множество новых концепций. Даже несмотря на то, что у нас было много времени напридумывать разных вещей, я не уверен, что сейчас, учитывая ставки и сроки, лучшее время что-то менять в игре. Так что мы собираемся действовать максимально просто и стабильно, как делали это перед паузой. Затем мы внесём коррективы, и на этом всё.
Изменения в составе? Это может произойти в случае необходимости вроде травмы или положительного теста на коронавирус. Но в любом случае мы уверены в ребятах. Мы сильно провели регулярный сезон. Использовали разных игроков. У нас есть глубина. Играли все 15 форвардов и восемь защитников. Так что если кто-то хочет завоевать место в составе и подвинуть тех, кто здорово играл, то должен будет хорошо постараться», — приводит слова Кэссиди пресс-служба клуба.
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