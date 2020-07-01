Энгелс: около 75% игроков НХЛ не хотят играть этим летом. Слишком велик риск заразиться

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эрик Энгелс прокомментировал планы НХЛ доиграть нынешний сезон, несмотря на сохраняющуюся опасность пандемии коронавируса.



«За последние два дня я разговаривал со многими игроками НХЛ, которые очень обеспокоены возвращением в игру. Каждый хоккеист, с которым я разговаривал, просил не называть его имени, но все они разочарованы тем, что им не сообщают деталей возвращения.



Один из хоккеистов сказал, что большинство игроков не хочет возвращаться и играть нынешним летом. По его оценкам, это 75% игроков. Они обеспокоены финансовыми ошибками от такого решения и большим риском заразиться. Кроме того, можно получить серьёзную травму, форсируя подготовку после длительной паузы. Другой игрок высказал мнение, что итоговое голосование всё же будет за то, чтобы вернуться, потому что хоккей — это особая культура, где все хотят быть сообща», — отметил Энгелс на своей странице в «Твиттере».

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