Фастовский: Заварухин проповедует правильный стиль. Он мыслит правильно

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высоко оценил работу главного тренера команды Николая Заварухина.

«Он проповедует правильный стиль. У него есть подход к игрокам. Он понимает, что такое «Сибирь». Как надо работать, какой должна быть команда при соответствующем бюджете. Как готовиться на предсезонке, как проводить матчи. И я ведь знал, как он работает.

Заварухин в 2015 году возглавлял клуб МХЛ «Сибирские снайперы»? Мы тогда проводили много бесед, обсуждали его подходы. Рассуждали, что такое «Сибирь» в хоккейном пространстве. Мне очень понравилось, что Заварухин полностью разделяет мои взгляды. Он мыслит правильно», — цитирует Фастовского «Матч ТВ».

В минувшем сезоне, завершившемся досрочно из-за панедмии коронавируса, «Сибирь» вышла в плей-офф. В первом раунде новосибирцы победили «Автомобилист».