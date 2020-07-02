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Александр Овечкин — о приостановке сезона: все мы находимся в одной лодке

Александр Овечкин — о приостановке сезона: все мы находимся в одной лодке
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.

«Не то что обидно, здесь уже ты ничего поделать не можешь. Все мы находимся в одной лодке, поэтому что нам говорят, то мы и делаем.

Надеюсь, что всё будет хорошо, что зрители смогут присутствовать на трибунах, потому что без зрителей, понятное дело, будет тяжело играть. Но никто пока ничего не говорил, посмотрим, что будет дальше.

Вроде должны в ближайшие дни сказать, когда возобновится сезон. Сезон завершится, и после этого поедем домой», — цитирует Овечкина ТАСС.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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