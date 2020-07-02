Агент — о переходе Лайпсика в ЦСКА: юридически ещё ничего не закреплено

Сергей Исаков, агент защитника «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрия Саморукова и нападающего Брендана Лайпсика, прокомментировал возможность перехода своих клиентов в ЦСКА.
«По Саморукову ждём официального подтверждения от «Эдмонтона». Всё должно решиться в течение недели. По Лайпсику ждём, некоторые моменты должны сойтись, чтобы его подписать. По поводу Лайпсика можно пока говорить только об устной договорённости. Юридически ещё ничего не закреплено», — цитирует Исакова ТАСС.
8 мая Лайпсик был выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов. Ранее в Интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин. Помимо этого, Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками».
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