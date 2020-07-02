Герин: у Капризова всё хорошо, он особо не волнуется по поводу нынешней ситуации

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился своим мнением о ситуации с нападающим Кириллом Капризовым, чей отъезд в НХЛ может быть отложен из-за неопределённости со следующим сезоном.

«У него всё отлично. В последнее время я не общался с ним лично. Но знаете, каждый раз, когда мы созванивались или переписывались, он, как я уже говорил, очень уверенный и уравновешенный парень и, кажется, не особо волнуется по поводу нынешней ситуации.

Он знает ситуацию и понимает, что существует очень много преград. Очень жаль, что так всё вышло, ведь фанаты в Миннесоте очень долго его ждали. Всё как будто вышло из под контроля, сорвались все планы. Это придаёт ненужный поворот ситуации», — сказал Герин в подкасте журналиста The Athletic Майкла Руссо.