Голкипер московского «Динамо» Бочаров поймал осетра весом 10,5 кг
Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров поймал осетра весом 10,5 кг, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».
Воспитанник динамовской школы последние три сезона провёл в родной команде. В минувшем регулярном чемпионате Бочаров провёл рекордные для себя 49 матчей, одержав 26 побед при проценте отражённых бросков 93,5 и коэффициенте надёжности 1,98. 8 мая 2020 года «Динамо» перезаключило контракт с голкипером.
В первом раунде плей-офф в минувшем сезоне команда Владимира Крикунова обыграла «Спартак» (4-2). Голкипер Бочаров принял участие в одном матче. В общей сложности за карьеру в клубе и КХЛ Иван сыграл 114 матчей, одержав 54 победы.
Московское «Динамо» перезаключило контракт с голкипером Бочаровым
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