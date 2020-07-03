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Беляев: Седлак стал кумиром болельщиков. Он способен быть доминирующим игроком в КХЛ

Беляев: Седлак стал кумиром болельщиков. Он способен быть доминирующим игроком в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал продление контракта с нападающим Лукашом Седлаком.

«Лукаш Седлак останется в «Тракторе» еще на три года. Он настоящий профессионал, отличный товарищ по команде, для которого общий успех превыше личных целей. Такой подход к работе делает его незаменимым игроком и партнёром на площадке.

Своей игрой в прошлом сезоне Седлак поднял планку очень высоко. Лукаш установил несколько клубных рекордов, получил вызов на Матч звёзд КХЛ, за один сезон стал ключевым игроком в клубе и в сборной Чехии, а также кумиром болельщиков. Он способен быть доминирующим игроком в лиге.

Нам очень нравится тот хоккей, который он демонстрировал в связке с Томашем Гикой. Мы рады, что они оба приняли наше предложение», — цитирует Беляева пресс-служба клуба.

«Трактор» согласовал новый контракт с Седлаком. Соглашение рассчитано на три сезона
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