Губернатор: бюджет выделит 5 млрд рублей, чтобы «Авангард» начал сезон-2022/23 в Омске

Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал строительство нового хоккейного стадиона в Омске взамен демонтированной «Арены-Омск».
«На сегодня есть поручение председателя правительства, чтобы рассмотреть выделение на строительство хоккейной арены в Омске 5 миллиардов рублей. Сейчас идёт обсуждение в разных министерствах и ведомствах, в том числе и в министерстве финансов. Мы убеждены, что правительство России нас поддержит и эти средства будут выделены для строительства «Арены-Омск».
В настоящее время компания «Газпромнефть» ведёт строительство на свои собственные средства. В планах у них 6,2 млрд руб: 5 млрд мы планируем получить от федерального бюджета, а в бюджеты следующих лет Омская область закладывает 650 млн.
Насколько я понимаю, есть согласованная дорожная карта, чтобы хоккейный клуб «Авангард» начал сезон-2022/2023 уже на родной земле, в Омске, на новой арене. А в декабре 2022 года мы должны принять половину молодёжного чемпионата мира», — передаёт слова Буркова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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