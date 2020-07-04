М. Воробьёв: возвращение в «Салават Юлаев» — шаг вперёд в моей карьере

Нападающий Михаил Воробьёв прокомментировал своё возвращение в «Салават Юлаев». 23-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона.

«Благодарен «Салавату Юлаеву» за проявленный интерес и за хороший долгосрочный контракт. Были определённые варианты, но сделал выбор в пользу родного клуба. Считаю возвращение в Уфу шагом вперёд в своей карьере, при этом мне только 23 года, ещё будет время подумать и об НХЛ.

Заокеанский опыт дал мне очень многое. Провёл под двести матчей, надеюсь, сформировался как личность, добавил в некоторых аспектах игры — прежде всего в жёсткости, в силовой борьбе, в умении держать удар, в адаптации к маленьким площадкам. Уверен, что принятое в 20 лет решение уехать в Северную Америку на том этапе было правильным», — приводит слова Воробьёва Russia-Hockey.ru.