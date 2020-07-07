Кровопусков: у «Динамо» есть запас под потолком. Для одного или двух хороших хоккеистов

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал отказ совета директоров КХЛ проголосовать за повышение жёсткого потолка зарплат и подчеркнул, что у бело-голубых осталось пространство для усиления одним или двумя хорошими хоккеистами.

«Советом директоров КХЛ было отказано в рассмотрении данного вопроса. Надеюсь, что на следующий сезон лига всё-таки учтёт экономические показатели Российской Федерации и тогда произойдёт повышение потолка зарплат. В этом сезоне играем в условиях сложившейся реальности.

Что касается хоккейного клуба «Динамо» (Москва), то у нас даже есть запас под потолком. Не дай бог, кто травмируется или ещё что-то случится с кем-либо из игроков, и тогда нам потребуется усиление. В декабре тогда мы уже будем смотреть по ситуации, которая будет на тот момент. Без запаса входить в новый сезон мы не можем. У «Динамо» ещё имеется потенциал для усиления одним или двумя хорошими хоккеистами», — сказал Кровопусков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Сергею Емельянову.