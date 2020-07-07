Кровопусков: хотелось бы увидеть игру Кагарлицкого. У нас с ним вышел маленький спор

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал уменьшение срока контракта нападающего Дмитрия Кагарлицкого с двух лет до одного, которое произошло при пересмотре финансовых условий соглашения, действовавшего у нападающего после обмена в стан бело-голубых из СКА.

«У Димы был не самый удачный сезон в СКА, тем более за очень большие деньги. Хотелось бы увидеть его игру. Он мне пообещал, что в следующем сезоне наберёт столько же очков, сколько и Шипачёв. У нас с ним вышел даже маленький спор на эту тему. В конце сезона посмотрим на итоги нашего пари при перезаключении контракта», — сказал Кровопусков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».