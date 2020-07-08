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Давыдов: не нужно держаться за энхаэловцев. И без них Олимпиады не пропадут

Давыдов: не нужно держаться за энхаэловцев. И без них Олимпиады не пропадут
Хоккей / Олимпиада 2022 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал возможное участие игроков НХЛ в олимпийских хоккейных турнирах 2022 и 2026 годов.

Это условие будет прописано в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом. При этом подразумевается, что игроки будут участвовать в Играх в случае достижения договорённости между НХЛ и МОК.

«Не стоит пока обольщаться относительно этого решения, потому что всё равно участие игроков НХЛ в Олимпиаде – это предмет договорённостей между лигой и МОК, которых пока нет. В принципе, уже давно ясно, что НХЛ, как коммерческая лига, ориентируется на свою прибыль. Тогда как МОК и ИИХФ занимаются в том числе развитием хоккея во всех странах, где это возможно. И конфликт интересов между этими структурами будет всегда.

Поэтому не нужно держаться за энхаэловцев на Олимпиаде, хотя, если они всё-таки туда попадут, ни один любитель игры от этого не откажется, поскольку всегда хочется смотреть на сильнейших мастеров. Но и без них Олимпиады не пропадут», – приводят слова Давыдова «Известия».

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