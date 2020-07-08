Кеннеди: пока КХЛ будет политически влиять на сборную России, в ней будут лишние игроки

Обозреватель журнала The Hockey News Райан Кеннеди поделился мнением о возможном участии игроков НХЛ на Олимпийских играх.

«Канада собирается выступить на Олимпиаде-2022 с абсолютным талантом «убийц», особенно это касается нападающих. Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон в одной команде, воссоединение Кросби, Бержерона и Маршана. Райан О'Райлли и Митч Марнер и слишком много других вариантов, чтобы сосчитать. Сборная США тоже находится на подъёме и может достичь своего пика в 2022 году. У них будут Мэттьюс, Айкел, а защитники, вероятно, станут лучшими на турнире — там будут Веренски, Макэвой, Сет Джонс и Куинн Хьюз. Что касается Германии, то она будет конкурентоспособна, поскольку у них приедет Леон Драйзайль, будет хороший вратарь Грубауэр, потенциальная звезда в обороне Мориц Зайдер, а также будущий элитный «проспект» Тим Штюцле.

У России есть золото ОИ-2018, и им лучше его беречь. Пока КХЛ будет политически влиять на сборную, там будут несколько лишних игроков, которые не заслуживают быть в команде. Назовите меня снобом, но Вадим Шипачёв — идеальный пример разобщённости: звезда в КХЛ, но абсолютный конфуз за океаном. Да, у России будут великолепные игроки, такие как Кузнецов и Василевский, но суперзвёзды Малкин и Овечкин уже будут на спаде, их карьера будет двигаться к завершению», — отмечает Кеннеди.