«Трактор» снова обновил план предсезонной подготовки. Все сборы пройдут в Челябинске

«Трактор» на официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о плане предсезонной подготовки челябинского клуба.
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в план подготовки «Трактора» к чемпионату КХЛ были внесены изменения: с 15 июля по 2 августа тренировочный сбор пройдёт в Челябинске, а не в Беларуси, после чего продолжится в столице Южного Урала вплоть до 9 августа. Встречи с минским «Динамо» отменены. В период сборов в Челябинске возможно проведение контрольных матчей.
14 июля – углублённое медицинское обследование.
15 июля — 9 августа – тренировочный сбор в Челябинске.
10 — 13 августа – участие в Кубке Республики Башкортостан в Уфе. Соперники: «Салават Юлаев» (Уфа), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Северсталь» (Череповец).
15 — 22 августа – тренировочный сбор в Челябинске.
20 августа – контрольный матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.
23 — 26 августа – участие в Кубке губернатора Челябинской области. Соперники: «Автомобилист» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Нефтехимик» (Нижнекамск).
27 — 31 августа – тренировочный сбор в Челябинске.
30 августа – контрольный матч с «Металлургом» в Магнитогорске.
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