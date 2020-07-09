Шинкевич: с Вудкрофтом всегда приятно общались

Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич прокомментировал возвращение в белорусский клуб. Сегодня, 9 июля, было объявлено о возвращении Шинкевича, который уже провёл в «Динамо» шесть сезонов.
«Рад, что вернулся. Поступило предложение от «Динамо». На тот момент у меня было несколько вариантов. Вот за неделю до старта предсезонки договорились. При принятии решения важную роль сыграл тот факт, что я останусь в родном городе, где моя семья.
Сегодня увиделись с Крэйгом Вудкрофтом, перебросились парой слов. Мы с ним работали как раз в том успешном сезоне. Виделись с ним, когда играл за «Витязь». С ним всегда приятно общались.
Да, много новых игроков, с кем-то знаком заочно, с некоторыми ещё предстоит познакомиться. Со Славой Грецким играли на Матче звёзд КХЛ, с ним тогда хорошо пообщались. Выиграли серебро, чуть-чуть не хватило до золота. С Артёмом Демковым играл на юношеском чемпионате мира, пересекался с ним в Экстралиге», — цитирует Шинкевича пресс-служба «Динамо».
- 9 июля 2020
-
19:39
-
19:27
-
19:13
-
18:53
-
18:46
-
18:38
-
17:57
-
17:38
-
17:27
-
16:55
-
16:17
-
16:14
-
16:01
-
15:41
-
15:25
-
14:59
-
14:19
-
13:54
-
13:21
-
12:45
-
12:02
-
11:31
-
11:25
-
11:12
-
10:50
-
10:21
-
10:15
-
09:57
-
09:26
-
09:05
-
08:57
-
07:49
-
05:58
-
00:40
- 8 июля 2020
-
23:31