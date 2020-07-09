Шинкевич: с Вудкрофтом всегда приятно общались

Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич прокомментировал возвращение в белорусский клуб. Сегодня, 9 июля, было объявлено о возвращении Шинкевича, который уже провёл в «Динамо» шесть сезонов.

«Рад, что вернулся. Поступило предложение от «Динамо». На тот момент у меня было несколько вариантов. Вот за неделю до старта предсезонки договорились. При принятии решения важную роль сыграл тот факт, что я останусь в родном городе, где моя семья.

Сегодня увиделись с Крэйгом Вудкрофтом, перебросились парой слов. Мы с ним работали как раз в том успешном сезоне. Виделись с ним, когда играл за «Витязь». С ним всегда приятно общались.

Да, много новых игроков, с кем-то знаком заочно, с некоторыми ещё предстоит познакомиться. Со Славой Грецким играли на Матче звёзд КХЛ, с ним тогда хорошо пообщались. Выиграли серебро, чуть-чуть не хватило до золота. С Артёмом Демковым играл на юношеском чемпионате мира, пересекался с ним в Экстралиге», — цитирует Шинкевича пресс-служба «Динамо».