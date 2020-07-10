Ушёл из жизни хоккеист клуба «Южный Урал» Павел Крутий. Ему было 23 года

Высшая хоккейная лига с прискорбием сообщает, что в Орске скончался хоккеист ХК «Южный Урал» Павел Крутий. Ему было 23 года.

«Сегодня утром находившийся на тренировочных сборах игрок хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба. Игрок был доставлен машиной скорой помощи в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз — тромбоэмболия лёгочной артерии. Жалоб на здоровье у хоккеиста не было», — сказано в официальном заявлении, опубликованном на официальном сайте ВХЛ.

В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал в ВХЛ за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата Павел забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл четыре матча. В межсезонье Крутий пополнил состав орского клуба.