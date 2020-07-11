Василий Пономарёв: сборная России на МЧМ будет показывать свой лучший хоккей

Российский форвард «Шоуингана» Василий Пономарёв рассказал, как проводит подготовку к новому сезону, и поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата мира.

«Как карантин закончился, с первого же дня начались тренировки. Когда был карантин, когда все ледовые катки были закрыты, я тренировался по ОФП.

У меня комплекс — лёд и ОФП. Все упражнения подведены к тому, чтобы работать над стартовой скоростью и маневренностью. Тренер сейчас ставит упражнения на льду и на земле, чтобы в них была заложена работа над стартовой скоростью.

Желание поехать на МЧМ? Думаю, поехать на молодёжный чемпионат мира хочет любой игрок. Про этот турнир многие говорят, что он интереснее, чем взрослый чемпионат мира.

На МЧМ все молодые игроки хотят показать себя. Уверен, сборная России будет показывать свой лучший хоккей, бороться за первое место», — цитирует Пономарёва AllHockey.