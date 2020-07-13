Кагарлицкий: «Динамо» ─ не чужой мне клуб, частичка меня осталась здесь

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий поделился эмоциями от возвращения в московское «Динамо».

«Я очень ждал этого обмена и рад, что всё получилось. Только о «Динамо» и был разговор. Спасибо руководству СКА за то, что пошли навстречу и не предлагали других вариантов. Мне оставалось сидеть, ждать и тренироваться на самоизоляции. Все понимали, что меня обменяют.

Что же случилось год назад? Много раз об этом говорили и писали. Поначалу с новым руководством не получилось диалога. Если бы я подождал ещё немного времени, то, может быть, сложилось по-другому. Тут сложно сказать, но уходить из «Динамо» я не хотел.

Новое соглашение всего на один год? У меня был контракт на два года, в котором была прописана сумма больше, чем сейчас, и, по сути, я мог от неё не отказываться. Логично, что я пошёл на понижение, подписав контракт на год. Я планирую выступить достойно, чтобы в будущем пересмотреть условия. При этом я хочу остаться в «Динамо», и я думаю, что всё получится. Сейчас же хочется поиграть в хоккей и провести хороший сезон.

Следил ли за «Динамо» в ходе чемпионата? Да, конечно. Смотрел много игр. Был на связи с пацанами: с Вадиком Шипачёвым, Даней Тарасовым, с Андрюхой Алексеевым… Со многими общались. Когда у меня не шло, то парни меня поддерживали, да и когда «Динамо» на старте неровно выступало, то я также не оставался в стороне и подбадривал их. Это не чужой мне клуб, и частичка меня осталась здесь. Хорошо, что я сюда вернулся», ─ приводит слова Кагарлицкого пресс-служба клуба.